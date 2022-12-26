Шойгу принял участие в итоговом заседании Общественного совета при Минобороны России

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Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в итоговом заседании Общественного совета при российском оборонном ведомстве. Об этом сообщает МО РФ.

Заседание состоялось в Национальном центре управления обороной России. Шойгу рассказал о результатах деятельности Минобороны России по некоторым направления в 2022 году. Поднималась и тема патриотического воспитания молодежи.

«Я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы делаете, за ту помощь, поддержку и за ваше самое активное участие во всех наших делах, будь то частичная мобилизация или работа в войсках, работа с семьями тех, кто у нас там, как у нас говорят, "на переднем крае". И, конечно, все то, что вы делаете, ложится, как и труд многих других, в основу, в фундамент нашей победы. Поэтому спасибо вам за это», - сказал Шойгу членам Общественного совета.

Общественники, в свою очередь, рассказали министру о результатах своей деятельности в рамках Совета за уходящий год и поделились планами работы на следующий.

Сергей Шойгу вручил членам Общественного совета ведомственные награды, включая медали «За укрепление боевого содружества», «Памяти героев Отечества» и «За вклад в конгрессно-выставочную деятельность».

Ранее в МО РФ сообщили, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий были заняты выгодные рубежи и позиции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов