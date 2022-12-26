Армия Армия Армия

Шойгу принял участие в итоговом заседании Общественного совета при Минобороны России

17:47 26.12.2022
Сергей Шойгу подчеркнул, что в МО РФ по-прежнему уделяется большое внимание вопросам взаимодействия армии и общества.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в итоговом заседании Общественного совета при российском оборонном ведомстве. Об этом сообщает МО РФ. 

Заседание состоялось в Национальном центре управления обороной России. Шойгу рассказал о результатах деятельности Минобороны России по некоторым направления в 2022 году. Поднималась и тема патриотического воспитания молодежи. 

«Я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы делаете, за ту помощь, поддержку и за ваше самое активное участие во всех наших делах, будь то частичная мобилизация или работа в войсках, работа с семьями тех, кто у нас там, как у нас говорят, "на переднем крае". И, конечно, все то, что вы делаете, ложится, как и труд многих других, в основу, в фундамент нашей победы. Поэтому спасибо вам за это», - сказал Шойгу членам Общественного совета.

Общественники, в свою очередь, рассказали министру о результатах своей деятельности в рамках Совета за уходящий год и поделились планами работы на следующий. 

Сергей Шойгу вручил членам Общественного совета ведомственные награды, включая медали «За укрепление боевого содружества», «Памяти героев Отечества» и «За вклад в конгрессно-выставочную деятельность».

Ранее в МО РФ сообщили, что на Донецком направлении в ходе наступательных действий были заняты выгодные рубежи и позиции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:12 В стране и мире
В Росавиации опровергли сообщения о проведении обысков у руководителя ведомства
18:01 В стране и мире
Видео
Крикалев раскрыл ход расследования причин утечки на корабле «Союз МС-22»
17:29 В стране и мире
Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии РФ
17:17 В стране и мире
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
17:15 В стране и мире
Видео
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Украиной диверсантов
Популярное
Видео
Новогоднее волшебство: «Звезда» исполнит мечту детей из Донбасса спеть со знаменитостями
Видео
Лукашенко предрек самый удачный и счастливый год
Видео
СК России показал кадры с места убийства матерью трех детей в Екатеринбурге
В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество
Financial Times отметила успешные действия генерала Суровикина в зоне спецоперации
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.