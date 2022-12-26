Плесень и мало рыбы: в России признали некачественными больше половины пресервов из сельди

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Роскачество обнаружило в представленных в российских магазинах пресервах из сельди в масле посторонние микроорганизмы, дрожжи и плесневелые грибы. Из 19 образцов товаров высококачественными признаны только пять, сообщила эксперт мониторинговой системы Наталья Завьялова.

«Только пять товаров оказались высокого качества и могут быть рекомендованы к покупке, у прочих выявлены различные недочеты. Например, десять товаров признаны небезопасными, в них слишком много микроорганизмов, дрожжей, плесневых грибов», - сообщила она.

По словам Завьяловой, причинами этого могут быть несоблюдение технологий изготовления или нарушение санитарных норм на производстве. Кроме того, дрожжи и плесень растут при нарушении температурного режима при транспортировке, а также в случае нарушения условий хранения в магазине. Эксперт предупредила, что употребление в пищу подобных продуктов может вызвать пищевые расстройства.

Другой крупный недочет - в пресервах слишком мало сельди и слишком много масла.

«Часть производителей экономит на сырье, фасуя в упаковку на пять, а то и на десть процентов меньше рыбы, чем установлено законодательством», - отметила Завьялова.

Среди исследованных образцов недовес рыбы выявили у семи производителей, подчеркнула специалист.

По итогам исследования, соответствующими нормам, но не дотягивающими до опережающих стандартов, признаны два производителя пресервов, высококачественными названы пять товаров.

Ранее в Роскачестве заявили, что почти треть сливочного масла на российских прилавках является фальсификатом.