Спас колонну беженцев от огня боевиков: майор Александр Якутин рассказал о своем подвиге

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Мужество и героизм при эвакуации мирного населения проявил российский офицер, за что был представлен к государственной награде. Майор Александр Якутин спас гражданских, когда украинские националисты из артиллерии обстреляли точку сбора беженцев. Благодаря его действиям эвакуация прошла успешно и все остались живы.

«Противник обстрелял точку сбора беженцев. Мной было принято решение по отводу мирного населения в укрытие. Далее колонна выдвинулась вглубь освобожденных территорий. Также националисты попытались обстрелять непосредственно колонну. Было принято решение по отводу колонны с линии огня», - вспоминает офицер.

Александр Якутин участвует в специальной военной операции с самого начала. Все это время он выполняет мероприятия военно-политической работы.

«Занимался организацией мирной жизни на освобожденных территориях. Работали с временной администрацией и волонтерскими движениями», - говорит Александр.

Накануне стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации представило к награде капитана Алексея Бутенко. Ему удалось принять правильное решение в непредвиденной ситуации, незаметно пробраться в тыл противника, ликвидировать боевиков и отразить контратаку.