Армия Армия Армия

Спас колонну беженцев от огня боевиков: майор Александр Якутин рассказал о своем подвиге

Сергей Лебедев
06:24 02.12.2022
Офицер проявил мужество и героизм при эвакуации мирного населения.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мужество и героизм при эвакуации мирного населения проявил российский офицер, за что был представлен к государственной награде. Майор Александр Якутин спас гражданских, когда украинские националисты из артиллерии обстреляли точку сбора беженцев. Благодаря его действиям эвакуация прошла успешно и все остались живы.

«Противник обстрелял точку сбора беженцев. Мной было принято решение по отводу мирного населения в укрытие. Далее колонна выдвинулась вглубь освобожденных территорий. Также националисты попытались обстрелять непосредственно колонну. Было принято решение по отводу колонны с линии огня», - вспоминает офицер.

Александр Якутин участвует в специальной военной операции с самого начала. Все это время он выполняет мероприятия военно-политической работы.

«Занимался организацией мирной жизни на освобожденных территориях. Работали с временной администрацией и волонтерскими движениями», - говорит Александр.

Накануне стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации представило к награде капитана Алексея Бутенко. Ему удалось принять правильное решение в непредвиденной ситуации, незаметно пробраться в тыл противника, ликвидировать боевиков и отразить контратаку.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:08 Армия
Видео
«До сих пор не верится»: освобожденный боец ВС РФ поделился эмоциями от возвращения домой
05:05 В стране и мире
WP: Пентагон обучит украинских боевиков ведению «изощренных компаний»
04:55 Армия
Ранены, но не сломлены: в МО рассказали о достойных награды подвигах российских военных
03:16 В стране и мире
В России могут ужесточить требования к расселению аварийного жилья
01:16 Спорт
Сборная Японии сенсационно обыграла команду Испании на ЧМ-2022
Популярное
Видео
Путин: все мои отношения с Японией через дзюдо идут
Видео
Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.