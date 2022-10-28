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Более сотни горняков эвакуируют из-за пожара на шахте «Юбилейная» в Кузбассе

Алиса Краузе
00:04 28.10.2022
По предварительным данным, огонь возник на глубине 260 метров.
Более сотни горняков эвакуируют из-за пожара на шахте «Юбилейная» в Кузбассе
© Фото: Jan Woitas dpa Globallookpress
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По сведениям прессы, в городе Новокузнецке на территории шахты «Юбилейная» произошел пожар. В настоящее время производится эвакуация сотрудников предприятия.

На поверхность выводят свыше сотни шахтеров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты.

По предварительной информации, пламя распространилось от кабеля, загоревшегося на глубине 260 метров. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

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