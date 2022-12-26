Лукашенко предрек самый удачный и счастливый год

Свой прогноз белорусский президент сделал по прибытии на неформальную встречу лидеров СНГ.

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Следующий год будет самым удачным и счастливым. Об этом в понедельник заявил белорусский президент Александр Лукашенко по прибытии на неформальную встречу лидеров Содружества Независимых Государств.

«Самым счастливым. Самым удачным. Не переживайте, будет нормально», - сказал белорусский лидер.

Напомним, ранее в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге российский президент Путин заявил, что угрозы в области безопасности в евразийском регионе возрастают.

Он также отметил, что между участниками содружества появляются разногласия, однако в СНГ их готовы разрешать.