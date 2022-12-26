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Эксперт назвала плюсы и минусы идеи изменить систему повышения тарифов ЖКУ

Анна Касаткина
16:15 26.12.2022
По словам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний ЖКХ Веры Москвиной, систему повышения тарифов следовало изменить давно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Инициатива по расчету повышения тарифа по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) в зависимости от благосостояния граждан своевременная и долгожданная, однако порождает некоторые вопросы. Об этом в беседе со «Звездой» заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний ЖКХ Вера Москвина.

СМИ ранее сообщили о том, что Общественный совет при Минстрое РФ предложил повышать тарифы на ЖКУ с учетом платежеспособности граждан, анализируя, сколько граждан в регионе в состоянии оплачивать услуги без ущерба для нормальной жизни. Целью этого является снижение долгов людей по ЖКУ, которые могут порождать именно повышающиеся тарифы.

«Ежегодное повышение тарифа растет пропорционально нашим долгам по ЖКХ и эта история повторяется их года в год уже много лет. Поэтому предложение, которое сформулировано Общественным советом при Минстрое, оно, конечно, своевременное и долгожданное», - сказала Москвина.

При этом, как и любое предложение, это «вызывает вопросы», отметила эксперт. В частности, неясно, как будет рассчитываться средняя платежеспособность по региону, тогда как в Москве, например, значительную часть населения составляют те, кто получает свыше 100 тысяч рублей, но и у многих при этом совокупный доход на семью может быть 30-40 тысяч рублей, пояснила она.

По мнению Москвиной, повышение тарифов с привлечением средств из бюджета является хорошей идеей, учитывая, что политика «вычерпывания» денег из карманов граждан лишь порождает огромные долги.

Ранее в Госдуме предложили внести значительные изменения в работу системы капитального ремонта жилых домов.

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