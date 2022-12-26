Колокольцев: Россия заблокировала ряд «нарколиберальных» инициатив ВОЗ

Почти четверть государств мира сейчас заявляют о толерантном отношении к каннабису, заявил министр внутренних дел.

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Россия воспрепятствовала продвижению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ряда «нарколиберальных» инициатив. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Министр отметил, что почти четверть государств мира сейчас заявляют о толерантном отношении к каннабису, причисляя его к так называемым «легким» наркотикам. При этом ряд стран, которые разрешили продажу и использование этого вещества, прежде всего США и Канада, уже сталкиваются с негативными последствиями своего решения, подчеркнул он.

«Россия неукоснительно придерживается строгих мер контроля за оборотом наркосодержащей конопли и ее производных и проводит масштабную разъяснительную работу на международных площадках. Принимаемые Российской Федерацией усилия позволили отклонить ряд "нарколиберальных" инициатив Всемирной организации здравоохранения», - сказал Колокольцев.

Ранее в Совете безопасности РФ заявили о значительном сокращении потока наркотиков из Украины в Россию после начала специальной военной операции. По словам заместителя секретаря Совбеза Александра Гребенкина, распространению запрещенных веществ на территории России содействовали украинские спецслужбы.