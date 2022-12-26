В Махачкале вручили семье погибшего в СВО военнослужащего Звезду Героя России

На церемонии присутствовали родные и близкие Исрафила Магомедова.

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«Золотую Звезду» Героя России передали родным погибшего в зоне спецоперации капитана Исрафила Магомедова, который командовал батареей противотанковых управляемых ракет отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Церемония состоялась в Доме дружбы в городе Махачкала.

Члены семьи военнослужащего получили почетную государственную награду из рук главы Республики Дагестан Сергея Меликова и командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

«Жизнь свою он прожил ярко, стремительно, погиб как герой, проявив исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за нашу Родину», - сказал Меликов.

Глава Дагестана напомнил, что в начале октября личный состав под командованием Магомедова участвовал в тяжелых боях в Херсонской области. Благодаря действиям офицера было отбито множество атак.

«До последней секунды он выполнял боевую задачу. Подвиг Магомедова является, несомненно, примером для всех воинов и молодежи», - отметил Моисеев.

Ранее корреспондент Дария Сенникова в сюжете «Звезды» рассказала о работе российских комплексов С-300 в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов