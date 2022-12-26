Инспектор пожарной безопасности, проверявший сгоревший в Кемерово приют, не признал вину

Инспектор Роман Плет помещен в СИЗО по делу о пожаре в кемеровском приюте, уточнили в суде.

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Инспектор пожарной безопасности Роман Плет, принимавший участие в прокурорской проверке сгоревшего в Кемерово приюта, отказался признавать свою вину. Об этом заявил следователь в ходе судебного заседания. По его ходатайству инспектора поместили в следственный изолятор.

Это необходимо, так как, по версии обвинения, Плет может попытаться скрыться или уничтожить улики по уголовному делу. Ранее стало известно, что организатора приюта в Кемерово Андрея Смирнова арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Кемеровский центральный районный суд.

Пожар в доме престарелых на Таврической улице произошел в ночь на 24 декабря. В огне погибли 22 постояльца, еще шестеро в тяжелом состоянии госпитализированы. У них диагностированы ожоги и отравление угарным газом.