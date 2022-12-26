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«Взаимная эскалация»: эксперт объяснил причины пусков дронов КНДР в сторону Южной Кореи

Ян Брацкий
13:17 26.12.2022
По мнению руководителя Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александра Жебина, Пхеньян демонстрирует свою решимость и готовность защищаться на фоне провокаций южных соседей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chris Jung, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Обострение ситуации на корейском полуострове вызвано провокативным поведением официального Сеула. Об этом «Звезде» рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

«Это взаимная эскалация напряженности, начало которой было положено южнокорейцами. Их новый президент еще до выборов заявил о намерении ужесточить подход к отношениям с КНДР и укрепить военно-политический союз с США. Их КНДР рассматривают как угрозу своему существованию», - рассказал Жебин.

В практическом плане, уточнил он, Южная Корея возобновила проведение крупных маневров с участием американских вооруженных сил.

«Некоторые учения носили ярко провокационный характер. В ходе некоторых отрабатывались приемы уничтожения военно-политического руководства КНДР и командных пунктов. Еще одной крупной провокацией стали учения с участием 240 самолетов, в том числе новейших истребителей-невидимок США», - пояснил эксперт.

Все это нервирует Пхеньян, уверен он. Поэтому своими ракетными пусками, которых с начала года было уже почти 70, северокорейцы демонстрируют решимость и готовность защищаться, уточнил Жебин.

«Кроме того, Пхеньян своими дронами показывает, что трехуровневая система противоракетной обороны Южной Кореи, созданная с участием США, преодолевается и пробивается», - допустил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что несколько БПЛА пересекли воздушную границу Южной Кореи со стороны КНДР. Официальный Сеул в ответ на это поднял в воздух истребители и вертолеты для их перехвата. БПЛА были замечены в районах Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. Из-за ЧП авиационные власти страны были вынуждены приостановить работу гражданских аэропортов. Сообщается также, что дроны долетели до окрестностей Сеула.

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