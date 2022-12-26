Российский военнослужащий рассказал, как проходит огневая подготовка в тыловой зоне СВО

Военнослужащие, входящие в состав парашютно-десантных подразделений, отработали тактические действия по преодолению минных заграждений перед позициями условного противника и отражению огневой атаки.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой подготовки парашютно-десантных подразделений на одном из полигонов в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Две роты военнослужащих, входящих в состав парашютно-десантных подразделений, отработали тактические действия по преодолению минных заграждений перед позициями условного противника и отражению огневой атаки.

Тренировки проходили при огневой поддержке боевых машин десанта БМД-2 из 30-мм пушки 2А42, а также противопехотного автоматического гранатометного комплекса АГС-30, что позволяет эффективно уничтожать живую силу и технику «врага».

«Встретил своих старых друзей, командиров, вместе проходим слаживание. Произвел стрельбу с АГС, поразил все цели. Командир сказал: на "отлично". Мишень была выполнена в форме танка и находилась на расстоянии 1300 метров. "Танк" был поражен. Будем работать дальше, улучшать свои результаты», - поделился военнослужащий Давид.

Ранее «Звезда» рассказала, как проходит огневая подготовка военнослужащих в тыловой части зоны спецоперации. Те, кто привлекается к службе по охране границы, отрабатывают оборону и действия по отражению возможных атак и диверсий противника. Каждый боец уже уверенно владеет свои штатным оружием.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.