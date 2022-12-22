Из гранатометов и пулеметов: огневая подготовка мобилизованных в тыловой части зоны спецоперации

Военнослужащие уже уверенно владеют свои штатным оружием; упор на занятиях - на его применении в ходе тактических действий.

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Кумулятивная граната бьет точно в цель. Будь на месте мишени бронированная техника противника, вплоть до танка, - этот боеприпас не оставил бы шансов экипажу. Цели в решето, несмотря на то, что это - учебный полигон для тренировок подразделений, которые могут оказаться в зоне спецоперации.

«Идет огневая подготовка. Задача: работать из автоматов, а на соседней точке военнослужащие стреляют из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», - рассказала корреспондент Дария Сенникова.

Те, кто уже привлекается к службе по охране границы, отрабатывают оборону и действия по отражению возможных атак и диверсий противника. Каждый военнослужащий уже уверенно владеет свои штатным оружием. Упор на занятиях - на его применении в ходе тактических действий.

В спокойной обстановке на полигоне можно до автоматизма довести навыки боевой работы.

«Тренировки по стрельбе проходят у нас несколько раз в неделю. Стрельба из различных видов вооружения она в дальнейшем пригодится при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции», - сказал командир роты огневой поддержки с позывным «Белый».

Занятия проводят инструкторы, недавно вернувшиеся из зоны боевых действий. Особое внимание в ходе тренировок уделяют тактике городского боя - ее совершенствуют на площадке, имитирующей застройку.

«И, конечно, тактическая стрельба. Военнослужащие раз за разом оттачивают навыки ведения огня из разного стрелкового оружия. Например, работают из АК-74», - добавила корреспондент Сенникова.

Наработка опыта ведения огня важна не меньше, чем поддержка родных. Каждый, кто несет службу, знает - его ждут дома.

«Привет селу Новотроицкое деревни Суровка Тукаевского района, родителям», - передал привет старший помощник гранатометчика с позывным «Ромео».

Занятия по боевой подготовке продолжается и после заката. Важно отточить навыки ведения огня с использованием приборов ночного видения. Такие стрельбы занимают не менее трети от всего учебного времени. Каждый знает: темнота - хорошее условие для неожиданной атаки на противника.