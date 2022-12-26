Мишустин пообещал исполнить новогоднее желание мальчика из Краснодарского края

Маленький житель Краснодарского края пожелал в получить в подарок теннисный стол и ракетки.

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин пообещал исполнить новогоднее желание 10-летнего мальчика Рамина из Краснодарского края. Глава кабмина РФ принял участие в акции «Елка желаний». Мальчик поделился своей мечтой в одной из открыток.

«Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем твое желание исполнить», - цитирует РИА Новости слова премьер-министра.

Акция «Елка желаний» открылась 10 ноября и продлится до 28 февраля. Отметим, что в этом году в ней принимают участие жители Запорожья, Херсонской области, а также ЛДНР.

Ранее стало известно, что участие в благотворительной акции принял президент Владимир Путин. Он посетил выставочную зону проектов Дома молодежи в Манеже. Глава государства обратил внимание на открытку мальчика и Запорожской области и пообещал исполнить его желания - побывать в Крыму и сходить в дом деда Мороза.