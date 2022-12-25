ВС РФ перехватили шесть снарядов РСЗО HIMARS и один снаряд «Урагана» в ЛДНР и Запорожье
Украинские националисты выпустили снаряды в направлении четырех населенных пунктов.
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Российские военнослужащие перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд «Ураган» в районах ЛНР, ДНР и в Запорожье.
Снаряды были перехвачены в следующих населенных пунктах: Житловка и Краснореченское в ЛНР, Куйбышево в ДНР, Мирное в Запорожской области.
За прошедшие сутки ПВО удалось сбить пять украинских беспилотников в Змиевке и Площанке в ЛНР, в Кирилловке и Малом Кременчике в ДНР, в Пологи в Запорожской области.
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