Госдума готовит законопроект о повышении ставки налогообложения для уехавших россиян

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время депутаты разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну. К этой же категории относятся и те, ко уехал из РФ после начала специальной военной операции на Украине.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», - написал политик у себя в Telegram.

Ранее Вячеслав Володин после итоговой коллегии Минобороны РФ призвал сплотить усилия для работы на благо России. Спикер Госдумы тогда сказал, что «у нас есть одна партия - наша страна».