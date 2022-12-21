Володин после итоговой коллегии МО призвал сплотить усилия для работы на благо России

Володин заявил, что «у нас есть одна партия - наша страна».

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Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин после итоговой коллегии МО РФ призвал сплотить усилия для работы на благо России.

«Нам главное сейчас всем объединить силы, возможности, чтобы была консолидация. И в этой связи могу сказать одно: в Госдуме несмотря на то, что у нас есть пять политических фракций, у каждой фракции есть своя программа, свою понимание цели и задач, но у нас есть одна партия - наша страна. И мы исходим из того, что надо думать в первую очередь о России», - сказал Вячеслав Володин.

Напомним, немногим раннее президент Российской Федерации выступил с речью на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Владимир Путин заявил, что безопасность будет обеспечена на всех территориях РФ, включая новые, а также отметил, что Россия продолжит наращивать военный потенциал.

На мероприятии с докладом выступил и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Глава Минобороны России затронул тему специальной военной операции РФ на Украине, а также ряд других важнейших задач.