Экс-тренер Украины резко высказался о проведении турнира УЕФА в России

По его словам, во главе ФИФА и УЕФА сидят люди, живущие за деньги России.

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Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возможное проведение турнира УЕФА сред юношеских сборных в России, сообщили в RT.

«Во главе ФИФА и УЕФА сидят люди, которые продались России за деньги. Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран. Они продали чемпионат мира в Россию и Катар», — прокомментировал ситуацию Сабо в издании FanDay.

По словам Йожефа Сабо, спустя время УЕФА и ФИФА могут разрешить российским клубам и сборной снова принимат участие в турнирах.

Ранее в организации приняли решение исключить сборную России из розыгрыша Лиги наций, квалификаций к ЧМ-2022 и Евро-2024. Кроме этого, было решено провести еврокубки в сезоне 2022/23 без российских клубов.