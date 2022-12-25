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Хоккеист Широков осудил зрителей, которые не встали во время гимна России

Елизавета Потейчук
08:30 25.12.2022
Сам матч «Автомобилист» - «Барыс» завершился со счетом 5:4 в пользу астанинского клуба.
Хоккеист Широков осудил зрителей, которые не встали во время гимна России
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Сергей Широков заявил, что поведение болельщиков арены в Астане неприемлемо, так как зрители не встали во время гимна России перед матчем регулярного чемпионата. Сама игра завершилась со счетом 5:4 в пользу астанинского «Барыса».

«С детства учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн, я думаю, что это неприемлемо», - сказал Широков в беседе с КХЛ ТВ.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на скорое возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям. Он заявил, что определенные действия для достижения этой цели уже совершаются.

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