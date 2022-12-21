Матыцин: мы движемся к возвращению российских спортсменов на международную арену

Он отметил, что без России трудно представить себе мировой спорт, поэтому иностранные коллеги должны задуматься.

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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на скорое возвращение российских спортсменов к международным соревнованиям. Он заявил, что определенные действия для достижения этой цели уже совершаются.

Шансы на улучшение ситуации появились благодаря недавнему олимпийскому саммиту в Лозанне (Швейцария). По словам Матыцина, на мероприятии российские представители убедились, что в МОК и федерациях выступают за разумный подход. В ходе саммита поддержали инициативу Олимпийского совета Азии по пересмотру защитных мер, заключающихся в недопуске до соревнований спортсменов из Белоруссии и РФ.

Также на встрече глава национального олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс выразила мнение американских представителей и заявила, что россиянам нужно позволить участвовать в Олимпиаде 2024, но без национального флага.

«Мы верим в то, что российские спортсмены примут участие в отборочных квалификационных соревнованиях Олимпиады. Авторитет России абсолютно непререкаем. Вклад России в олимпийское движение и международный спорт огромен. Надеюсь, что наши друзья из международного спорта задумаются о судьбе мирового спорта, потому что без России его трудно представить», - цитирует Матыцина РИА Новости.

На заявление Лайонс отреагировали российские спортсмены. Борец классического стиля, бронзовый призер Олимпиады в Токио Сергей Емелин выразил надежду на то, что Россия все же сможет выступить на Олимпиаде полноценно, с флагом и гимном.