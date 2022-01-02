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Врач объяснила, какими продуктами можно укрепить иммунитет зимой

Иван Линдеманн
02:20 02.01.2022
Окрас овощей и фруктов сообщает о том, какие полезные вещества они содержат.
Врач объяснила, какими продуктами можно укрепить иммунитет зимой
© Фото: Trang Doan, Pexels
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Зимой особенно важно поддерживать иммунитет, а для этого необходимо следить за рационом. Врач Алена Глушакова рассказала, на какие продукты стоит обратить внимание в этот период.

По словам эксперта, окрас овощей и фруктов сообщает о том, какие полезные вещества они содержат. Так, красный цвет говорит, что в продукте содержится ликопин – полезный антиоксидант. Оранжевый цвет сигнализирует о большом количестве витаминов А и С. Желтый – о витаминах А и B.

«Продукты синего и фиолетового цвета содержат полифенолы и биофлавоноиды, которые повышают устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, укрепляют сосуды, уменьшают эмоциональную возбудимость, улучшают сон, настроение, память», - сказала врач РИА Новости.

Таким образом, для поддержания иммунитета следует употреблять максимально разнообразные по цвету фрукты и овощи. Но стоит помнить, что крепкий иммунитет зависит не только от сбалансированного по витаминам питания – необходимо также соблюдать режим отдыха и труда и в целом вести здоровый образ жизни, заключила эксперт.

Ранее врач-нарколог, доктор медицинских наук Алексей Егоров в беседе со «Звездой» рассказал, чего нельзя делать при похмелье. Также медик рассказал, какие продукты и напитки лучше выбирать на следующий день после праздничного застолья с участием алкоголя. 

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