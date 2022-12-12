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Там, где жарко: как спасают жизни бойцов врачи передовой медицинской группы

Валентин Гвоздев
18:42 12.12.2022
Первостепенная задача медицинского отряда - стабилизировать состояние раненых бойцов и подготовить их к эвакуации. Однако когда счет идет на минуты, военные врачи проводят и гораздо более сложные операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Передовая медицинская группа. Именно сюда доставляют раненых с поля боя. Это ближайшее место, где бойцам могут оказать квалифицированную медицинскую помощь. За работой медиков проследил Валентин Гвоздев. 

«Госпиталь оборудован в одном из подвалов, это максимум безопасности в условиях работы в непосредственной близости к линии соприкосновения. На площадке сортировки определяют, кому нужно помочь в первую очередь. Главное здесь - рентген и лаборатория, после осмотра бойцов готовят к хирургическому вмешательству и отправляют в операционную, она находится здесь же, в этом пневмокаркасном модуле», - прокомментировал корреспондент. 

Первостепенная задача медицинского отряда - стабилизировать состояние раненых бойцов и подготовить их к эвакуации. Однако когда счет идет на минуты, военные врачи проводят и гораздо более сложные операции. Для оказания квалифицированной медицинской помощи здесь есть все необходимое.

Это и мониторы для считывания жизненно важных показателей, и дефибриллятор, и комплекты для традиционной и травматологической хирургии со специальными штифтами для сращивания костных обломков, и даже очки для проведения микрохирургических операций.

Такие сложные операции здесь скорее исключение, для микрохирургии условия не самые подходящие. Тем не менее без помощи не оставляют никого. Медотряд ВДВ продвигается на запад по мере продвижения наших войск.

Медотряд воздушно-десантных войск в зоне проведения военной спецоперации с первых дней. Сейчас медики работают практически на передовой. Там, где они больше всего и нужны. Рискуя собственными жизнями, они ежедневно спасают наших солдат и все как один бьются за каждую жизнь.

Ранее «Звезда показала, как рембаты «оживляют» военную технику в Крыму.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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