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Россиянам рассказали, когда ожидать пик заболеваемости COVID-19

Марина Крижановская
02:25 21.01.2022
Отмечается, что «"Омикрон" давно у нас в стране».
Россиянам рассказали, когда ожидать пик заболеваемости COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В России вновь растет число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19. В частности, рост заболеваемости обусловлен штаммом «омикрон». Инфекционист Евгений Тимаков предположил, что пик заболеваемости COVID-19 придется на середину февраля 2022 года. Говоря о Москве, он отметил, что в столице этот пик будет наблюдаться еще раньше - примерно в конце января - начале февраля.

«Средний инкубационный период у "омикрона" - два-три дня, максимально семь дней. Считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости. В Москве это будет в конце января - начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс. Общий пик по России мы увидим с вами немного растянутый и размытый. Он будет в середине февраля, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно», - поделился Тимаков с ТАСС.

Тимаков также отметил, что на самом деле число заболевших гораздо выше, ведь не все граждане идут сдавать тест с незначительными симптомами.

«Потому что "омикрон" у тех кто болел ковидом или вакцинировался, вызывает легкие симптомы заболевания в виде насморка, болей в горле, небольшого недомогания, и люди просто не тестируются с легкими симптомами. Поэтому мы не видим истинной картины, сколько заболели на самом деле», - обозначил ситуацию инфекционист.

Заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко выразил мнение, что омикрон-штамм давно находится в России, но истинная картина заболеваемости все же отображается не четко.

«"Омикрон" давно у нас в стране. И какие-то цифры - они явно не отражают ситуацию. Я не сторонник того, чтобы каждому делали генетический сиквенс этого вируса и определяли, "омикрон" это или нет. Это слишком дорого для государства», - отметил Онищенко.

Бывший главный санитарный врач страны отметил, что рост заболеваемости в России «обусловлен» именно штаммом «омикрон». Он также указал на то, что в данный момент на стационары нагрузка немного снижена ввиду амбулаторного лечения многих пациентов. Он посоветовал «скажите нашим гражданам, что лучше привиться» потому, что «любая, даже самая легкая болезнь забирает здоровье».

«За счет "омикрона" обуславливается рост заболеваемости. Но при этом мы видим, что напряжение на стационары не растет, потому что течение болезни такое, которое позволяет лечить пациента амбулаторно. Это хорошо и для пациента, и для государства. Да, заболеваемость будет расти, вы не забывайте, что у нас много бессимптомного течения. Кто-то говорит что это хорошо - быстрее переболеем и будем иметь иммунитет. Но лучше скажите нашим гражданам, что лучше привиться, потому что любая, даже самая легкая болезнь забирает здоровье, а 100 тысяч или 120 тысяч заболевших - это, в данном случае, принципиальной роли не играет», - поделился своим видением Онищенко.

Ранее в четверг, Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом антирекорде по количеству случаев заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии. Так, на 20 января 2022 года на 18:42 час. по московскому времени число новых случаев заражения за минувшие сутки составило 3 777 104.

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