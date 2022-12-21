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Лавров заявил, что ЕС не собирается расследовать теракт на «Северных потоках»

Алексей Курильченко
11:59 21.12.2022
На данный момент Россия ведет переговоры с Турцией по вопросам создания газового хаба.
Лавров заявил, что ЕС не собирается расследовать теракт на «Северных потоках»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress
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В Евросоюзе никто не собирается проводить объективное расследование теракта на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В связи с известным подрывом "Северных потоков", обстоятельства которого никто, судя по всему, в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановили северные маршруты транспортировки российского газа», - заявил Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран ОЧЭС.

Министр добавил, что поставки газа в нынешних условиях осуществляются через черноморские газопроводы. Также ведутся переговоры с властями Турции по вопросу создании на ее территории газового хаба.

Напомним, что диверсия на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошла 26 сентября 2022 года. В октябре России, выступавшей инициатором проведения международной проверки, было отказано в участии в расследовании. Лишь в ноябре этого года швейцарская компания Nord Stream AG получила разрешение приблизиться на достаточное расстояние для осмотра повреждений газопровода.

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