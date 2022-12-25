В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-генерал США заявил, что Киев не сможет в ближайшие месяцы использовать комплексы Patriot

Марина Крижановская
04:14 25.12.2022
Также указано, что «это не то, что сможет защитить всех украинцев».
Экс-генерал США заявил, что Киев не сможет в ближайшие месяцы использовать комплексы Patriot
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

В Соединенных Штатах констатировали, что система противовоздушной обороны Patriot, которая вскоре будет направлена на Украину, не скоро может быть там применена. Отмечается, что украинским властям потребуются многие месяцы подготовки для использования этой системы ПВО.

С таким заявлением выступил отставной генерал Марк Хертлинг. Он отметил, что Patriot - это не то, что сможет защитить всех украинцев. Издание Newsweek приводит его слова.

«Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Вы размещаете их где-либо, что защищает самый стратегический ваш объект, например, в городе. Например, в Киеве. Необходимо знать, как работает эта система», - сказал Хертлинг.

Он добавил, что «если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК».

Ранее в США состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского. Там он встретился с их главой - Джо Байденом. Американский лидер объявил о следующем пакете помощи, «чтобы обеспечить  безопасность на Украине на сумму в два миллиарда долларов».

Пакет помощи состоит из одной батареи комплекса Patriot и боеприпасов к ним. Кроме того, реактивные снаряды для РСЗО «Град», ракеты для HIMARS, гранатометы и стрелковое оружие, боеприпасы, мины и броневики.  

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:18 В стране и мире
В Испании при падении автобуса в реку двое погибли, еще трое пропали без вести
21:58 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места обстрела травматологии в Донецке
17:43 В стране и мире
Видео
В Париже курды устроили беспорядки и стычки с полицией
17:21 В стране и мире
Видео
«Гордость нашей страны»: писатель Альтов о том, каким был Пономаренко
15:18 Армия
Видео
Российская артиллерия и ракеты поразили 53 артподразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении
Популярное
Видео
«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.