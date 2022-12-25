Экс-генерал США заявил, что Киев не сможет в ближайшие месяцы использовать комплексы Patriot

Также указано, что «это не то, что сможет защитить всех украинцев».

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В Соединенных Штатах констатировали, что система противовоздушной обороны Patriot, которая вскоре будет направлена на Украину, не скоро может быть там применена. Отмечается, что украинским властям потребуются многие месяцы подготовки для использования этой системы ПВО.

С таким заявлением выступил отставной генерал Марк Хертлинг. Он отметил, что Patriot - это не то, что сможет защитить всех украинцев. Издание Newsweek приводит его слова.

«Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Вы размещаете их где-либо, что защищает самый стратегический ваш объект, например, в городе. Например, в Киеве. Необходимо знать, как работает эта система», - сказал Хертлинг.

Он добавил, что «если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает этот ЗРК».

Ранее в США состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского. Там он встретился с их главой - Джо Байденом. Американский лидер объявил о следующем пакете помощи, «чтобы обеспечить безопасность на Украине на сумму в два миллиарда долларов».

Пакет помощи состоит из одной батареи комплекса Patriot и боеприпасов к ним. Кроме того, реактивные снаряды для РСЗО «Град», ракеты для HIMARS, гранатометы и стрелковое оружие, боеприпасы, мины и броневики.