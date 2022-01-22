Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иммунолог рассказал, кому положена двухкомпонентная ревакцинация

Марина Крижановская
05:35 22.01.2022
Он отметил, что и здоровые , и имеющие заболевания люди могут обезопасить свое здоровье двухкомпонентной ревакцинацией.
Иммунолог рассказал, кому положена двухкомпонентная ревакцинация
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
Читайте нас на:

Иммунолог, доктор медицинских наук Михаил Костинов рассказал, что, как правило, ревакцинация против коронавирусной инфекции проходит в один этап. Он сообщил, в каких случаях происходит ревакцинация двухкомпонентной вакциной.

Специалист отметил, что в случае наличия серьезных осложнений в здоровье - сахарного диабета, рака, заболеваний сердца - стоит сделать ревакцинацию двухкомпонентной вакциной.

«Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее. В этих случаях рекомендуется делать две прививки, потому что иммунитет после одной дозы не формируется», - рассказал он в интервью радио Sputnik.

Также иммунолог Костинов сообщил, что здоровые люди тоже имеют право на ревакцинацию двухкомпонентным препаратом. Но только после индивидуального  согласования с врачом.

«Полностью здоровому человеку тоже можно ревакцинироваться двухкомпонентным препаратом. Но это должен определить врач на основе возраста, прошлых заболеваний и того, как раньше человек переносил прививки. Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад», - подытожил иммунолог Костинов.

Ранее иммунолог  Ирина Ярцева рассказала, как защититься от «омикрона» в большом коллективе. Она отметила, что важно держать дистанцию - следует сидеть хотя бы в метре друг от друга и, конечно, вакцинироваться.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:31 В стране и мире
СМИ: после ДТП с участием Шварценеггера госпитализирована женщина
05:56 В стране и мире
«Сеет панику и страх»: в Раде оценили риторику Зеленского
03:27 В стране и мире
Посольство РФ в Таллине посвятило командующему эстонской армией песню «Ойся, ты, ойся»
02:52 В стране и мире
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении атмосферного давления
23:50 В стране и мире
Украина ввела санкции против Артемия Лебедева
Популярное
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Бывшего чемпиона UFC Тактарова избили в Мексике
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.