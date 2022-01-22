Иммунолог рассказал, кому положена двухкомпонентная ревакцинация

Иммунолог, доктор медицинских наук Михаил Костинов рассказал, что, как правило, ревакцинация против коронавирусной инфекции проходит в один этап. Он сообщил, в каких случаях происходит ревакцинация двухкомпонентной вакциной.

Специалист отметил, что в случае наличия серьезных осложнений в здоровье - сахарного диабета, рака, заболеваний сердца - стоит сделать ревакцинацию двухкомпонентной вакциной.

«Две дозы препарата при ревакцинации тоже делаются. Их получают люди, которые имеют нарушения здоровья. То есть в случае сахарного диабета, ожирения, заболевания сердца, заболевания нервной системы, рака в период ремиссии и так далее. В этих случаях рекомендуется делать две прививки, потому что иммунитет после одной дозы не формируется», - рассказал он в интервью радио Sputnik.

Также иммунолог Костинов сообщил, что здоровые люди тоже имеют право на ревакцинацию двухкомпонентным препаратом. Но только после индивидуального согласования с врачом.

«Полностью здоровому человеку тоже можно ревакцинироваться двухкомпонентным препаратом. Но это должен определить врач на основе возраста, прошлых заболеваний и того, как раньше человек переносил прививки. Только индивидуально врач может разрешить сделать бустер двумя дозами, даже несмотря на то, что человек уже получил две дозы полгода назад», - подытожил иммунолог Костинов.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как защититься от «омикрона» в большом коллективе. Она отметила, что важно держать дистанцию - следует сидеть хотя бы в метре друг от друга и, конечно, вакцинироваться.