Иммунолог рассказала, как защититься от «омикрона» в большом коллективе

Иммунолог Ирина Ярцева рассказала россиянам, как защититься от омикрон-штамма коронавируса в большом рабочем коллективе.

Медицинский специалист считает, что меры предосторожности в трудовых коллективах должны оставаться прежними, особенно в отношении вакцинации.

«Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться», - рассказала она радио Sputnik.

Иммунолог призвала не забывать о проверенных способах снижения риска заражения: защитных масках и социальной дистанции.

«В коллективе важно держать дистанцию, следует сидеть хотя бы в метре друг от друга. Если вы заметили, что человек рядом "сопливит" или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу», - сообщила она.

Иммунолог Ярцева добавила, что чем быстрее в коллективе будут обнаружены какие-либо симптомы коронавируса, «тем больше людей смогут перезимовать безболезненно».

Она посоветовала защищать свой организм от стрессовых ситуаций, поскольку это ослабляет иммунитет. В качестве его укрепления она отметила продолжительный сон и правильное питание.

«Важно максимально поддерживать свой организм. В частности, следует спокойнее переживать стрессовые ситуации, поскольку стресс тоже снижает защитные функции организма. А также больше спите и старайтесь питаться правильно, это тоже укрепит иммунитет», - призвала иммунолог.

Ранее британский терапевт Нина Аслам рассказала, что конъюнктивит также может свидетельствовать о заболевании коронавирусной инфекцией. Она отметила, что при «омикроне» конъюнктивит может быть даже во время бессимптомного течения заболевания.