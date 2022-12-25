В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские националисты обстреляли Макеевку из крупнокалиберной артиллерии

Максим Крюков
23:32 25.12.2022
За полтора часа боевики выпустили по Червоногвардейскому району города 8 снарядов калибром 155 мм.
Украинские националисты обстреляли Макеевку из крупнокалиберной артиллерии
© Фото: Максим Блинов РИА Новости
Читайте нас на:

Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли Макеевку, выпустив по Червоногвардейскому району города восемь снарядов калибром «натовского» образца 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:30 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 21:47 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 22:10 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате массированного удара со стороны боевиков.

Ранее стало известно, что украинские боевики выпустили семь снарядов калибром 155 мм по Донецку и Горловке. По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел велся со стороны Дзержинска и Орловки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:18 Армия
Видео
Задачи будут выполнены: что обсуждалось на итоговой коллегии Минобороны РФ
14:07 Армия
Видео
«Работа на опережение»: как работает наша разведка и артиллерия в ДНР
13:19 Армия
Видео
МО РФ: три американские системы М777 уничтожены в Харьковской области и ДНР
12:38 В стране и мире
Путин: Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной
10:35 ОПК
Видео
«Защита от падения самолета»: как устроен купол над реактором АЭС
Популярное
Видео
«Самая крутая»: почему Ленинградская АЭС-2 считается самой безопасной
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Не энергией единой: как АЭС служат во благо науки и медицины
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
Видео
«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.