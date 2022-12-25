Украинские националисты обстреляли Макеевку из крупнокалиберной артиллерии

За полтора часа боевики выпустили по Червоногвардейскому району города 8 снарядов калибром 155 мм.

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Вооруженные формирования украинских националистов обстреляли Макеевку, выпустив по Червоногвардейскому району города восемь снарядов калибром «натовского» образца 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:30 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 21:47 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 22:10 - н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Пока неизвестно, есть ли жертвы в результате массированного удара со стороны боевиков.

Ранее стало известно, что украинские боевики выпустили семь снарядов калибром 155 мм по Донецку и Горловке. По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел велся со стороны Дзержинска и Орловки.