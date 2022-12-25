Боевики выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Донецку и Горловке

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Украинские боевики снова открыли огонь по городам донецкой народной Республики и выпустили семь снарядов по Донецку и Горловке. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 18:00 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Также националисты регулярно обстреливают населенные пункты ЛНР. Недавно они выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по поселку Михайловка.