Посольство РФ проверяет наличие россиян среди пострадавших от лавины в Австрии

Сейчас на курорте Лех идут поиски предположительно 10 жертв лавины, еще одного человека удалось спасти.

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В Австрии при сходе лавины пострадали люди. Российское посольство пытается выяснить, есть ли россияне среди пропавших под лавиной.

Газета Kronen Zeitung сообщила об инциденте на курорте Лех в федеральной земле Форарльберг. Лавина сошла в воскресенье 25 декабря. Сейчас идут поиски предположительно 10 погребенных под лавиной людей. По данным издания, одного раненого уже нашли, а вот найти остальных живыми маловероятно.

В спасательной операции участвуют около 100 человек. Работают вертолеты из города Тироля, а также специально обученные собаки.

«Находимся в тесном контакте с местными властями, проверяем нахождение среди пострадавших граждан Российской Федерации. Призываем соблюдать правила безопасности и ни в коем случае не покидать отведенные для катания трассы», - передает РИА Новости комментарий посольства РФ.

Ранее сообщалось о снежной буре в США. В результате шторма, по последним данным, погибли 28 человек.