США потратит более $1 млрд на закупку вооружения у Lockheed Martin
США потратит более $1 млрд на закупку деталей и компонентов для выпуска 118 самолетов F-35.
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Соединенные Штаты заключили долгосрочные контракты с производителями вооружений.
Как сообщает агентство Reuters, Министерство обороны США закупит у компании Lockheed Martin детали и компоненты для выпуска 118 самолетов F-35, потратив на это более одного миллиарда долларов.
Ранее Госдеп Соединенных Штатов одобрил потенциальную продажу Литве ракетных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Соответствующее сообщение было направлено в американский конгресс