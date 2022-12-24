В бундестаге предупредили, что Германия может стать государством-банкротом

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ФРГ грозит превратиться в государство-банкрот, если не изменит свою политику в сфере энергоресурсов. Об этом заявил вице-спикер бундестага страны Вольфганг Кубики.

«Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам грозит хоть и не государственный социализм, но государственное банкротство», - цитирует его немецкая газета Bild am Sonntag.

По его словам, из-за «нежелания или невозможности» закупать энергоресурсы в России на импорт ресурсов будут затрачены лишние сто десять миллиардов евро. И эту серьезную сумму «не напечатать и не покрыть с помощью налогоплательщика», в то время как в других областях тоже требуются деньги.

В то же время власти намерены отказаться от атомной энергетики и добычи газа на шельфе. Политик настроен резко против такого решения. Он считает, что уже сейчас нужно принять меры и сделать что-то с ценами на энергоносителями и другими государственными проблемами Германии.

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