Боевые депутаты: как проявляют себя чиновники в зоне спецоперации

С середины осени на передовой находятся несколько членов нижней палаты российского парламента, а также депутаты из региональных заксобраний. Сослуживцы депутатов признаются, что по началу не ожидали от народных избранников такой самоотверженности и готовности сражаться на самых жарких участках фронта.

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Виталий Милонов ныне не только депутат Госдумы РФ, но и старший сержант-наводчик. Он уже получил задание, и вместе со своим боевым расчетом выдвигается на позицию, где их ждет противотанковая пушка - «Рапира».

«Для меня она стала уже совсем родной, понятной. Из плюсов, что мы работаем быстро и очень точно. Из минусов, что мы работаем на расстоянии минометного обстрела до нас. Наша пушка стоит. И вот мы слышим не просто какие-то там выстрелы, а мы слышим даже автоматные очереди», - рассказал Милонов.

До противника рукой подать, нет укреплений, окопов и блиндажей, поэтому часто приходится менять позиции. Ночевки в полевых условиях тоже обычное дело.

«Главное не сколько часов ты стреляешь, а сколько ты поразил поставленных целей. Пушка наша очень недалеко бьет, она ювелирная такая», - рассказал Милонов.

Просьбу направить его в зону специальной военной операции Виталий Милонов написал сразу после объявления о частичной мобилизации. Заявление удовлетворили, присвоили воинскую специальность, дали позывной «Густав» и прикомандировали к батальону «Каскад». В это подразделение вошли депутаты нижней палаты российского парламента, которые добровольно отправились на фронт. Например, секретарь хакасского отделения «Единой России» Сергей Сокол родом из Севастополя - по праву рождения считает себя военнообязанным.

«Родился в семье морского кадрового офицера, с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Когда Родина в опасности у мужчины другого решения быть не может, кроме как защищать страну, защищать близких», - рассказал Сергей.

Командиром БАРСа стал уроженец Мариуполя, полковник Дмитрий Саблин, зампред комитета Госдумы по обороне и лидер ветеранской организации «Боевое Братство» . Именно ему принадлежит идея собрать всех депутатов-добровольцев в одно боевое подразделение.

Добровольцы из отряда Саблина уже отличились на одном из самых непростых направлений - Сватово-Кременная. На неделе стало известно, что командование наградило бойцов медалями за отвагу и Георгиевскими крестами IV степени.

Еще один народный избранник - казачий генерал Виктор Водолацкий. На Донбассе с 2014 года. Сначала возил гуманитарную помощь, а потом в составе «Донского войска» занимался организацией охраны стратегически важных объектов.

«На второй день после начала специальной военной операции я прибыл в свои подразделения в шестой гвардейский казачий полк имени Платова, который сегодня является одним из лучших подразделений на всей линии специальной военной операции. Я, как его первый зам, нахожусь там для координации всех наших действий», - рассказал Водолацкий.

Это интервью Виктор Петрович давал из номера придорожной гостиницы, где-то между Мариуполем и Донецком. Он сопровождал очередную партию гуманитарного груза для мирного населения. Говорит, что очень хочет успеть развезти все до Нового года и вернуться домой.

«Учитывая, что я 10 месяцев уже не был в отпуске, огромное желание все-таки Новый год встретить с семьей. Я думаю, что мне удастся возможность решить вопросы и своими руководителями, и в том числе с теми, которые координируют нашу работу», - признался Водолацкий.

С самых первых дней на передовой находится Герой России, депутат, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. В составе штурмовых спецподразделений он сражается на самых жарких участках фронта. Вместе с депутатом Делимхановым на фронт отправились и его сыновья.

«Хотим еще раз заверить руководство страны, Верховного Главнокомандующего и нашего национального лидера - Героя России Рамзана Ахматовича, и весь наш российский и чеченский народ, что наши бойцы и командиры на своих позициях», - заявил Делимханов.

За борьбу с укронацистами в сентябре этого года, глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил Адаму Делимханову звание героя Луганской Народной Республики.

«Ваша помощь, она вообще неоценима, потому что весь братский чеченский народ поднялся и все как один пришли нам помогать. Это дорогого стоит», - заявил Пасечник.

Помимо представителей нижней палаты парламента на передовой служат много депутатов региональных законодательных собраний. География самая обширная - Поволжье, Кубань, Сибирь, Дальний Восток. Эдуард Шарафиев - депутат госсовета Татарстана, подписал краткосрочный контракт и взял позывной «Шакур».

«Хочу сказать всем, что я полностью и абсолютно уверен, что мы делаем правильное дело и победа будет за нами», - заявил Шарафиев.

Тем временем на Майоровском направлении боевой расчет старшего сержанта с позывным Густав, обнаружил скопление вражеской техники. Оператор определяет координаты цели, наводчик Милонов поправляет прицел.