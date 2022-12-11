Спорт Большунов одержал победу в гонке на 15 км на Кубке России Елизавета Потейчук Спортсмен преодолел трассу за 35 минут и 56,7 секунды. © Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Globallookpress Читайте нас на: Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в лыжной гонке на 15 километров свободным стилем на третьем этапе Кубка России. Соревнования проходили в Пермском крае. Большунов преодолел трассу за 35 минут и 56,7 секунды. Второе место занял Денис Спицов с отставанием в 32,2 секунды. Третьим стал Илья Семиов (+56,5). Ранее лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева одержали победы в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре. Экспертное мнение и аналитика