Лучший бомбардир РПЛ сменил фамилию и клуб

Он подписал контракт на три с половиной года.

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Нападающий футбольного клуба «Оренбург» Владимир Сычевой перешел в самарские «Крылья советов». Теперь он будет выступать под фамилией Писарский.

«Футболист подписал с нашим клубом контракт на 3,5 года. Владимир будет выступать за нашу команду под фамилией Писарский. С игровым номером футболист определится позднее», - информирует самарская команда.

«Спорт-экспресс» рассказал о желании футболиста выступать под фамилией отчима. Он задумывался об этом еще в октябре.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном переходе сборной Российской Федерации в Азиатскую конфедерацию футбола. Он отметил, что прецеденты с переходом стран из одной ассоциации в другую уже были.