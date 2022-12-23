«УЕФА не хотела бы»: Непомнящий о переходе сборной РФ в АФК

Непомнящий также отметил, что прецеденты с переходом стран из одной ассоциации в другую уже были.

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе со «Звездой» высказался о возможном переходе сборной Российской Федерации в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Для УЕФА это еще один момент, когда такую серьезную организацию покидает одна из серьезных стран-участниц всех розыгрышей еврокубков. Но это вопрос политический», - сказал Непомнящий.

Непомнящий также отметил, что прецеденты с переходом стран из одной ассоциации в другую уже были.

«С развалом СССР многие федерации уходили. Например, Казахстан был в Азиатской конфедерации, потом перешел в Европейскую. Какие-то страны из Европы переходили в Азию. Но после возвращения из одной конфедерации в другую нужно выдержать порядка пяти лет карантина. Это потеря рейтинга, финансовые потери. Если мы сейчас уйдем в Азиатскую конфедерацию, то, как я понимаю, мы не будем там в категории А, нам придется добиваться права играть в основных турнирах», - рассказал Непомнящий.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что РФС готов обсудить переход в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома организации. Вопрос возможного участия российских клубов в турнирах АФК обсудят члены исполкома РФС.