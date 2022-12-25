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В Цхинвале осудили результаты расследования грузино-осетинского конфликта, проведенное МУС

Марина Крижановская
01:07 25.12.2022
МИД республики считает, что следователи МУС якобы не указали ни на одно военное преступление, совершенное военными Грузии в отношении населения Южной Осетии.
В Цхинвале осудили результаты расследования грузино-осетинского конфликта, проведенное МУС
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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В Южной Осетии обеспокоены результатами расследования Международного уголовного суда (МУС) в отношении проявленной Грузией агрессии в 2008 году. Официальный Цхинвал назвал выводы, сделанные МУС, ангажированными и абсурдными, а само расследование - непрофессиональным.

Министерство иностранных дел республики считает, что данное расследование подрывает доверие ко всей системе европейского правосудия. Заявление МИД Южной Осетии приводит РИА Новости.

«Результат такой ангажированности Международного уголовного суда налицо: абсолютно непрофессионально проведенное расследование, завершившееся в высшей степени абсурдным заключением, которое надолго, если не навсегда, дискредитировало всю систему европейского правосудия», - сообщает агентство.

Цхинвал возмущен выданным ордером на арест троих граждан Южной Осетии. Помимо этого, МИД республики указал на многочисленные документированные военные преступления в отношении гражданского населения Южной Осетии, совершенные армией Грузии и проигнорированные МУС. Также во внешнеполитическом ведомстве не согласны с результатами расследования преступлений против миротворцев, находившихся в зоне грузино-осетинского конфликта.

Вместе с тем сообщается, что следователи МУС якобы не указали ни на одно военное преступление, совершенное грузинскими военными. Данное расследование МУС, как считают в республике, имело антиосетинское направление.

«Совершенно очевидно, что Международный уголовный суд и не намеревался разбираться в ситуации, как на это сперва надеялись в Южной Осетии. Вместо объективного расследования военных событий 2008 года он действовал в изначально заданном антиосетинском направлении», - заявили дипломаты республики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о готовящейся встрече в формате «3+3». Встреча предполагает присутствие представителей стран Южного Кавказа - Армении, Азербайджана и Грузии, а также соседних государств - России, Турции и Ирана. В первый раз на мероприятии этого формата Грузия отсутствовала. Лавров подчеркнул, что другие члены шестерки готовы увидеть ее на втором заседании.

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