Лавров сообщил о подготовке встречи формата «3+3» по Закавказью

На встрече министры России, Ирана и Турции встретятся с представителями стран Южного Кавказа: Армении, Азербайджана и Грузии.

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Россия участвует в подготовке к министерской встрече формата «3+3» по вопросам Закавказья. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о предстоящем событии.

«Сегодня мы готовим уже встречу на министерском уровне. Есть понимание о целесообразности такого контакта, согласовываем даты и конкретные места, где такая встреча могла бы состояться. Надеюсь, не займет слишком много времени договориться по этим организационным вопросам», - цитирует его РИА Новости.

Встреча предполагает присутствие представителей стран Южного Кавказа - Армении, Азербайджана и Грузии, а также соседних государств - России, Турции и Ирана. Однако в первый раз на мероприятии этого формата Грузия отсутствовала. Лавров подчеркнул, что другие члены шестерки готовы увидеть ее на втором заседании.

Ранее глава российского дипломатического ведомства прокомментировал идею создания «газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Он заявил, что в этой идее нет никакой геополитической игры, просто страны имеют общую газотранспортную систему.