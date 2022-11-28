В Тайване заявили о приближении к острову нескольких самолетов КНР

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Китайский военный разведывательно-ударный беспилотник CH-4 приблизился к Тайваню. Об этом в понедельник сообщили в оборонном ведомстве непризнанного островного государства.

Отмечается, что БПЛА пересек серединную линию Тайваньского пролива. В целом за сутки рядом с островом зафиксировали девять летательных аппаратов КНР. Среди них были два самолета радиоэлектронной разведки Y-8.

Тайваньские военные в ответ подняли воздушный патруль. Были развернуты зенитные ракетные комплексы. Кроме того, в регионе зафиксировали работу четырех кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после череды визитов на остров официальных делегаций из США. Так, в августе Тайбэй посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. В Пекине этот шаг расценили, как поддержку Вашингтоном тайваньского сепаратизма.