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«Работа на опережение»: как работает наша разведка и артиллерия в ДНР

Владислав Кустов
14:07 25.12.2022
«Чем больше мы накроем вражеской артиллерии, тем меньше будет обстрелов города Донецка и всех ближайших сел», - добавили наши бойцы.
© Видео: ТРК ''Звезда'' © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В районе столицы ДНР продолжается ожесточенная контрбатарейная борьба. Военнослужащие поделились недавними боевыми успехами, а также рассказали о слаженной командной работе, как устроены быт и отдых на фронте и какие планы они строят на будущее.

«Вчера, например, поразили вражеские минометы, разведка хорошо корректировала, мы помогали огневой поддержкой нашей пехоте. Попадания есть и по вражеским блиндажам», – рассказал боец с позывным «Жулик».

Чтобы уничтожить натовскую гаубицу М777 достаточно трех снарядов. Сначала разведка наблюдает за орудием противника, которое вполне возможно готовится открыть огонь по Донецку. При подготовке гаубицы к бою артиллеристы накрывают ее ветками, чтобы скрыть от вражеских беспилотников.

«Чем больше мы накроем вражеской артиллерии, тем меньше будет обстрелов города Донецка и всех ближайших сел», – добавил военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Рудик».

На вопрос, почему бойцы пошли добровольцами, у многих ответ короткий. Ведь у каждого второго родные живут в городах республики.

Между боевой работой военнослужащим приходится проводить много времени в блиндаже. Есть чайник, буржуйка, спальные места на четверых. Места немного, но, как говорят бойцы, «в тесноте, да не в обиде». Главное, что, если противник и обнаружит, то не достанет.

Видов отдыха в таких суровых условиях немного. Отвлечься помогают звонки близким или написание музыки.  

Бойцы живут так уже два месяца. За это время они успели сдружиться, и теперь строят планы на будущее, в которых главная цель - собраться всем вместе на День Победы.

Напомним, что ВС РФ в ходе наступательный действий на Донецком направлении уничтожили более 80 украинских боевиков и два танка. Также уничтожены пять украинских бронемашин и четыре автомобиля. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Материал подготовили: Вероника Волосунова, Николай Баранов. 

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