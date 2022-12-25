МО РФ: на Донецком направлении уничтожено более 80 украинских боевиков и два танка
Российские Вооруженные силы в ходе наступательный действий на Донецком направлении уничтожили более 80 украинских боевиков и два танка. Также уничтожены пять украинских бронемашин и четыре автомобиля. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля», - заявил Конашенков.
Ранее российские Вооруженные силы в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили сводную группу иностранных наемников и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады украинских боевиков.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов