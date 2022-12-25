В Запорожской области сообщили о создании эшелонированной линии обороны

Строительство оборонительных сооружений вдоль линии фронта в настоящее время завершается, сообщил Владимир Рогов.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области создана линия обороны в несколько эшелонов. Он отметил, что строительство оборонительных сооружений вдоль линии фронта в настоящее время завершается.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», - написал Рогов у себя в Telegram.

Вчера в центре Мелитополя взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадали два человека.