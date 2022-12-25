ВС РФ уничтожили польскую артустановку «Краб» под Северском в ДНР

В том же районе уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган».

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В Донецкой Народной Республике возле города Северск в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили принадлежавшую украинским националистам артиллерийскую установку «Краб», сделанную в Польше. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб"», - заявил Конашенков.

В том же районе уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган».

Также в районе Северска Вооруженные силы РФ в ходе наступательный действий на Донецком направлении уничтожили более 80 украинских боевиков и два танка. Также уничтожены пять украинских бронемашин и четыре автомобиля.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов