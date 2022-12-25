МО РФ: три американские системы М777 уничтожены в Харьковской области и ДНР
Российские военнослужащие уничтожили три системы М777 производства США в Харьковской области и Донецкой Наодной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США», - сказал представитель военного ведомства.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы саперов ЗВО в зоне спецоперации. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа продолжают проводить разминирование территорий освобожденных населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.