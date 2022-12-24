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Шаг за шагом: кадры боевой работы саперов ЗВО в зоне СВО

18:06 24.12.2022
В ходе проведения инженерной разведки саперы находят противотанковые мины, установленные на дорогах и полях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие инженерных войск Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов украинских боевиков приусадебные участки, сельскохозяйственные угодья и автомобильные дороги в освобожденных населенных пунктах.

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа продолжают проводить разминирование территорий освобожденных населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции.

Саперные подразделения совершают выезды на разминирование автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий. По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего группа разминирования в защитных костюмах сапера с использованием современных миноискателей и инженерных щупов приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов украинских националистов.

На одном из направлений военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа провели разминирование более 8 тысяч квадратных километров от мин и неразорвавшихся боеприпасов противника.

В ходе проведения инженерной разведки саперы находят противотанковые мины, установленные на дорогах и полях. Большую часть вражеских боеприпасов саперы уничтожают накладным зарядом.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, в том числе мин-ловушек, проходят в строгом соблюдении требований безопасности.

Шаг за шагом саперы прочесывают всю территорию, чтобы понять, где конкретно могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из них на поверхности, некоторые могут быть глубоко под землей. Поэтому надо быть очень осторожным. Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, саперы укладывают подрывной заряд, затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его.

Ранее мы показывали, какие «подарки» боевиков продолжают находить саперы Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Российским саперам приходится обследовать территорию каждый день.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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