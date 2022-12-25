Армия Ракетные войска ВС РФ поразили 58 артподразделений националистов за сутки Также были уничтожены живая сила и техника противника в 86 районах. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ракетные войска ВС РФ и артиллерия группировки войск за сутки поразили 58 артиллерийских подразделений украинских националистов на огневых позициях. «Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86-ти районах», - сказал Конашенков на брифинге. Ранее ВКС РФ уничтожили вражеские Су-27, Ми-24 и Ми-8 над территорией ДНР. Согласно заявлению МО РФ, ВКС РФ сбили Су-27 в районе Камышевки в ДНР, а Ми-24 и Ми-8 в районах населенных пунктов Селидово и Грузское. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика