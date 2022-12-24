ВКС РФ уничтожили вражеские Су-27, Ми-24 и Ми-8 над территорией ДНР

Согласно заявлению МО РФ, ВКС РФ сбили Су-27 в районе Камышевки в ДНР, а Ми-24 и Ми-8 в районах населенных пунктов Селидово и Грузское ДНР.

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Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили вражеский самолет Су-27, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8 над территорией Донецкой Народной Республики. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Камышевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населенных пунктов Селидово и Грузское Донецкой Народной Республики сбиты украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации рассказало о высокоточных ударах ВКС по врагу в районе Артемовска. В российском оборонном ведомстве сообщили, что уничтожено более 80 украинских боевиков, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов