В стране и мире Путин назвал объединение русского народа целью России Елизавета Потейчук Глава государства отметил, что геополитические оппоненты всегда брали курс на растаскивание исторической России. © Фото: Russian Presidential Press Officе, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Президент России заявил, что объединение русского народа является целью РФ, так как геополитические оппоненты всегда брали курс на растаскивание исторической России. «В основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание исторической России. Они всегда старались это сделать , пытаются сделать это и сейчас. А наша-то цель в другом. В объединении русского народа», - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». Также глава государства отметил, что Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной. Ранее в США восхитились тактикой Путина на Украине. Офицер разведки США в отставке отметил, что российские войска хорошо натренированы и имеют самое современное оружие, так что Россия вполне способна достичь своих целей.

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