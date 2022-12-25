Путин: Россия действует в правильном направлении в конфликте с Украиной

Президент отметил, что у России не было выбора - только встать на защиту своих граждан.

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В направлении конфликта с Украиной Россия действует в правильном направлении, защищает свои интересы и интересы своих граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Я считают, что мы действуем в правильном направлении. Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. Другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет», - заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки крайне «глубоко и широко» вовлечены в ситуацию на Украине. При этом процесс вовлечения начался уже давно.