В Киеве произошли взрывы

По информации одного из местных СМИ, взрывы могли быть «связаны с работой украинских военных».

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В воскресенье утром на территории Киева прогремели два взрыва, сообщили в ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Местный Telegram-канал зафиксировал: «Киев! В городе слышны взрывы!» Один из взрывов произошел в левобережной части города. Также появилась информация, что взрывы «связаны с работой украинских военных». Власти Киева еще не дали официальных комментариев.

Утром на всех территориях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно из данных официального ресурса для оповещения населения.

Напомним, 19 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе повреждены объекты критической инфраструктуры.