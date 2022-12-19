Кличко сообщил, что в Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе повреждены объекты критической инфраструктуры.
«В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению», - написал Кличко у себя в Telegram.
Сегодня ночью минцифры Украины распространило информацию о воздушной тревоге в столице и семи регионах страны.
Напомним, удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики ВС РФ наносят с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ.