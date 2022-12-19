В стране и мире Кличко сообщил, что в Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры Елизавета Потейчук По словам мэра Киева, энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по тепло- и энергоснабжению. © Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе повреждены объекты критической инфраструктуры. «В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению», - написал Кличко у себя в Telegram. Сегодня ночью минцифры Украины распространило информацию о воздушной тревоге в столице и семи регионах страны. Напомним, удары по объектам военного управления Украины, связи и энергетики ВС РФ наносят с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории России ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ. Экспертное мнение и аналитика